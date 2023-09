SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cássio Gabus Mendes é daqueles rostos que, inconscientemente, nos conectam ao conceito de bom moço. Seja pelo Ricardo, em "Tieta" (1989), ou Luis Felipe, em "Todas as Flores" (2022), que estreia nesta segunda-feira (4), na Globo... ele tem cara de bonzinho, fazer o quê?

Depois mais de 25 novelas no currículo, o ator de 62 anos terá um feito inédito neste mês: além de "Todas as Flores", estreia em "Elas Por Elas", como um dos vilões da trama. Ou seja, duas novelas novinhas na TV aberta. "Já aconteceu de ter duas reprises com personagens meus sendo exibidas ao mesmo tempo, mas duas novelas inéditas na TV? É estreia, que coincidência, ainda mais dois personagens opostos", celebra Mendes, em entrevista por telefone ao F5.

Em "Todas as Flores", que estreou no Globoplay em outubro do ano passado, tida como a primeira novela diretamente para streaming, o artista interpreta um personagem do bem: um promotor de justiça que nunca teve voz nos negócios da família, mesmo sendo um dos três herdeiros da Rhodes, a loja de artigos de luxo e perfumes conduzida por Guiomar (Ana Beatriz Nogueira).

Na trama de João Emanuel Carneiro, Luís Felipe é autoritário e metódico, mas extremamente preocupado com a mulher Lila (Naruta Costa) e a filha Joy (Yara Charry). Alguns de seus movimentos até foram considerados machistas pelas redes sociais.

"Quanto mais conflitos fortes nos personagens, de todos os lados, melhor. Não me importo de pegar e conduzir alguém extremamente machista. O que mais quero é incomodar mesmo", conta ele. "É difícil esse caminho inconsciente de ser rotulado de bonzinho. Quando chega um personagem assim, de caminhos fortes ou polêmico, isso é sempre bom. Poder se 'sujar mais' é interessante pra mim."

A partir do dia 25 de setembro, então, o público poderá ver o contraponto claro, quando o ator poderá ser visto como "uma espécie de vilão", como ele mesmo diz, em "Elas Por Elas", nova novela das seis. Remake da trama de 1982, escrita pelo próprio pai de Mendes, o ator interpretará um sócio do marido de Lara (Deborah Secco).

"Ele é um grande trambiqueiro, digamos assim (risos). Tem uns 'trambiques' sérios, que podem flutuar na comédia, mas que não beiram o pastelão. Estou gostando muito, tem sido um processo muito grande de criação, de poder colocar comédia", antecipa ele, que se diz satisfeito com a adaptação do texto escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. "É um texto refinado, mas numa coisa leve e de comédia, de movimento rápido de cena, que é algo que meu pai também tinha."

Além disso, "Elas Por Elas" também representa um marco pessoal: Cássio Gabus Mendes estreou como ator, na Globo, atuando na versão original, como Elton, o filho de Carmem (Maria Helena Dias) e Rubão (Ivan Cândido). "Tinha vezes que vinha ao estúdio só para ficar assistindo as cenas, nos bastidores, mesmo que eu não tivesse gravação. Até via e pensava: 'Nossa, parece fácil'. Mas aí, quando precisava filmar, eu falava: 'É nada, é um sofrimento muito grande' (risos)."

VALE TUDO E LÍDIA BRONDI

Em meio ao seu extenso currículo, Cássio Gabus Mendes teve a oportunidade de integrar o elenco de "Vale Tudo", outra trama especial no coração dos milhões de brasileiros, com texto de Gilberto Braga em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, em 1988.

Recentemente, a Globo confirmou o início do desenvolvimento de um remake do folhetim, que paralisou o país diante do mistério sobre o autor do assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall).

Naquela trama, Mendes viveu Afonso, o milionário filho de Odete que tenta ser seduzido pela ambiciosa Maria de Fátima (Glória Pires). Sobre a nova versão, ele desconversa sobre quem seriam bons candidatos aos papéis. "Temos gerações novas extremamente talentosas, impossível citar nomes. Não tenho como", justifica ele, afirmando que iria adorar um convite para surgir na novela. "Convite sempre é bom, ainda mais quando as referências são fortes."

Em "Vale Tudo", inclusive, o personagem do ator é namorado da jornalista Solange (Lídia Brondi), que é sua mulher na vida real até hoje. Juntos há 32 anos, o casal é discreto e as poucas aparições de Lídia em eventos causam alvoroço nas redes sociais. "Entendo perfeitamente essa curiosidade, porque nossos personagens são mais fortes que a gente, acho que é isso que aquece as pessoas. Minha vida não é tão interessante quanto os vários personagens, então acho que é natural", analisa ele, entre risadas, sobre o extremo interesse das pessoas.

Sobre o que ela anda fazendo, Cássio é direto: "Nós temos um acordo: perguntas sobre a Lídia tem que ser feitas a ela. Não falo por ela". Nas horas vagas, os dois costumam assistir "de tudo" juntos. "A gente vê e revê muita coisa, mas as novelas que atuamos, nem tanto. A gente não fala delas", pontua. Hoje, Lídia é psicóloga e "estudou pra caramba", comenta Mendes. "O que importa é que ela tá bem e feliz."