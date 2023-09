SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Mars surpreendeu o público presente no The Town, neste domingo (3), ao tocar "Evidências", de Chitãozinho e Xororó. Entretanto, o astro havaiano teve a ajuda do brasileiro Mateus Asato, ex-guitarrista de sua banda, para aprender o clássico do sertanejo brasileiro.

Em seu perfil no Twitter, após o show de Mars no festival, Asato postou foto ao lado de Chitãozinho e Xororó. Na legenda, ele escreveu apenas: "é sobre isso".

Nos comentários, os internautas reagiram e pediram para o ex-guitarrista ensinar Bruno a tocar outros clássicos brasileiros, a exemplo de alguma canção de Xuxa Meneghel.

Mateus Asato trabalhou com Bruno Mars no projeto que o norte-americano dividiu com a banda Silk Sonic, do hit "Leave the Door Open". O brasileiro também performou ao lado do cantor no palco do Grammy, em 2022.

Em seu currículo, Asato, que é natural de Campo Grande (MS), também tem trabalhos ao lado da britânica Jessie J, e dos brasileiros Luan Santana e Sandy.

Vale destacar que após a apresentação, Chitãozinho e Xororó reagiram à homenagem feita por Bruno Mars. Os sertanejos elogiram e disseram que "ficou lindo demais".

No The Town, Mars desfilou irresistíveis sucessos chacoalhantes e fez o melhor show do evento até o momento. O canto deve retornar ao palco no próximo domingo, dia 10, quando ele encerra a primeira edição do festival.