SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Steve Harwell, 56, ex-vocalista da banda Smash Mouth, morreu nesta segunda-feira (4), aos 56 anos.

A informação foi confirmada ao jornal New York Times pelo empresário da banda, Robert Hayes. Harwell morreu em sua casa em Boise, Idaho, nos Estados Unidos, vítima de uma insuficiência hepática.

No último domingo, o empresário de Harwell confirmou que o músico estava em estado terminal. Ele tinha um quadro irreversível de insuficiência hepática e estava rodeado de familiares e amigos.

A banda Smash Mouth é mais conhecida por um dos sucessos do filme "Shrek", a faixa "All Star".

INÍCIO DA CARREIRA

Antes de encontrar o grande sucesso com o Smath Mouth, Steve Harwell teve um grupo de rap. Ele assinou contrato com uma gravadora em Santa Mônica, mas a coisa não andou.

Em entrevista para ao site Stereogum, em 2017, o famoso contou um pouco sobre essa época e como desistiu do rap e foi para o rock. "Eu estava em uma convenção de rádio em Las Vegas assistindo MC Hammer, entre todas as pessoas, e apenas olhei para o meu empresário e disse: 'Estou cansado de toda essa merda de hip-hop, quero começar uma banda de rock alternativo'", relembrou.

Foi depois disso que nasceu a banda Smash Mouth, em 1994. O grupo tinha influências do rock dos anos 50 e 60, e foi compreendida como rock alternativo, alternando baladas, ska punk e surf music.

O primeiro álbum foi o "Fush Yu Mang", de 1997. Ele foi bem em cópias vendidas e em execuções nas rádios americanas.

AUGE

Dois anos depois, Harwell e o grupo lançaram o disco que os tornou um enorme sucesso: "Astro Lounge". É nele que estão as músicas "Then the Morning Comes" e "Waste".

Steve é até hoje lembrado pela música do filme "Shrek". A canção "All Star", também presente no segundo álbum da banda, ficou marcada por ser trilha sonora da animação e conquistou o quarto lugar do Top 100 da revista Billboard.

PROBLEMAS PESSOAIS

Em 2002, o artista perdeu um filho de seis meses de idade. Presley Scott Harwell faleceu por conta de complicações derivadas de um diagnóstico de leucemia linfocítica aguda.

Em 2021, o cantor teria feito uma apresentação "caótica" em um festival de cerveja em Nova York. Segundo o jornal Los Angeles Times, ele estava bêbado durante a o show, fez gestos nazistas, discutiu com pessoas na plateia e gritou para alguns coisas como "vou matar sua família toda".

Logo após, Harwell deixou o Smash Mouth. Ele alegou problemas de saúde e foi substituído por Zach Goode.