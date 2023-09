ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT cancelou todas as gravações previstas para esta segunda-feira (4) do programa The Noite com Danilo Gentili, talk-show que vai ao ar nos fins de noite da emissora, após o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, ser baleado na cabeça. A banda faz parte do elenco da atração diária.

Durante esta segunda-feira, a equipe do programa irá se reunir para definir como será o planejamento para os próximos dias e se entrevistas marcadas serão mantidas.

Entrevistas previstas para serem feitas nesta segunda foram suspensas, bem como reportagens externas envolvendo os humoristas Murilo Couto e Juliana Oliveira. Existe frente de gravações de entrevistas para serem exibidas no lugar.

Mingau é definido nos bastidores da TV de Silvio Santos como uma pessoa muito querida por todos, gentil e engraçado. O SBT e a equipe do programa estão auxiliando a família de Mingau psicologicamente. Uma homenagem para ele na atração será discutida.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, o músico foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência no Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, na tarde de domingo (3). Neste momento, ele se encontra sedado e intubado, sob os cuidados do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Mingau foi atingido por um tiro no sábado (2), enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, na cidade de Paraty, litoral do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos no domingo. Existe suspeita de ataque por engano por traficantes da área. Três homens já foram presos.

O baixista chegou a ser atendido pelo Hospital Municipal Hugo Miranda, de Paraty, mas o local não tinha estrutura adequada para o atendimento de que precisava. No dia seguinte, o baixista foi transferido de helicóptero para a capital paulista. Mingau está em estado grave.