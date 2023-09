SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), afirmou que pretende ouvir a passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito ainda nesta semana.

"Ela é crucial para a nossa investigação, porque ela estava dentro do veículo. Ela provavelmente vai ter um indicativo de velocidade", informou o delegado, em entrevista à GloboNews.

A Polícia Civil deve receber imagens do interior do veículo no momento do acidente. "A gente também vai conseguir imagens internas do carro de aplicativo. Eles ficaram de juntar essas imagens hoje. A gente vai analisar essas imagens."

O delegado confirmou que outras pessoas também serão chamadas para prestar depoimentos, entre elas o apresentador Bruno De Luca, que estava com Kayky. "Ouvir as pessoas que estavam no quiosque, os frequentadores, os funcionários do quiosque, para entender toda a dinâmica do evento."

Imagens de câmeras de segurança serão enviadas para perícia, que tem até 30 dias para enviar um relatório com a estimativa de velocidade do motorista. "Para a gente poder determinar se ele de alguma forma concorreu com esse acidente ou se ele vinha trafegando dentro das normas de trânsito. Dentro da velocidade legal."

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estava acompanhado por amigos. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo.

O UOL apurou que o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.

VÍDEO MOSTRA O MOMENTO DO ACIDENTE

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator foi atropelado. As imagens foram divulgadas pela TV Globo.

Nas imagens, é possível ver que primeiro um carro passa pelo local e, em seguida, vem outro veículo preto, que é o que atropela o ator. No momento, Kayky sai de trás de um automóvel que estava estacionado, corre no meio da pista e é atingido.

O motorista parou para socorrer Kayky e acionou o Corpo de Bombeiros. Ele também está colaborando com as investigações, segundo a polícia.

