ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A principal testemunha do atropelamento do ator Kayky Brito depôs nesta tarde de segunda-feira (4) na 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. A passageira do motorista de aplicativo que causou o acidente confirmou a versão do condutor que ele estava em baixa velocidade e que o ator apareceu de repente.

A informação foi dada pelo SBT e confirmada pela reportagem. A depoente confirmou que o motorista estava em baixa velocidade e que estava acompanhada de uma filha menor de idade, voltando para a casa na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ambas não usavam cinto de segurança, mas não sentiram o impacto da ação. Na visão da mulher, se o carro estivesse acima do permitido, ela sofreria lesões leves. O testemunho começou por volta das 16h (horário de Brasília).

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Segundo o delegado Ângelo Lages, que lidera as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um artefato.

Ao tentar retornar para o local, o carro que o atropelou cometeu o fato. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível. O motorista, identificado como Diones da Silva, prestou depoimento no sábado e disse que Kayky apareceu "correndo surpreendentemente".