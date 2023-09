SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito quase foi atropelado por outro carro momentos antes do acidente que sofreu na madrugada do último sábado (2). A Polícia Civil afirma que tem imagens de momentos anteriores em que o artista cruza a via pela primeira vez - na ida ao outro lado, ele quase foi atropelado por outro carro, que freou bruscamente bem em frente a ele. A informação foi dada pelo delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), à reportagem.

Quando Brito tenta retornar ao quiosque, na segunda vez em que atravessa a rua, é quando ele é atingido pelo carro conduzido por Diones da Silva. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista afirma que Kayky "cruzou à pista repentinamente correndo", dando pouco tempo para reação. Ele tentou sair da esquerda para a direita, como modo de impedir a colisão, o que não foi possível.

"A vítima foi atingida pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto", diz trecho do boletim, que completa com os requerimentos pedidos pela autoridade policial.

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil segue com as investigações e coletou os primeiros depoimentos. A passageira do veículo, que era uma carona de um aplicativo, afirmou à Polícia que o carro estava em baixa velocidade e o ator apareceu de surpresa. O apresentador Bruno de Luca, que estava com Kayky em um quiosque em frente à rua, irá prestar depoimento na quarta-feira (6).

Além disso, outras diligências irão ajudar na apuração do caso. Conforme a Polícia, o carro tem imagens gravadas por uma câmera interna, que já foram coletadas e serão verificadas. As autoridades têm 30 dias para concluir o inquérito.

Kayky Brito segue internado em estado grave, no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, desde o último sábado.