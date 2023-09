SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sthefany Brito agradeceu, na noite desta segunda-feira (4), o apoio ao redor do irmão, Kayky. Em vídeo em seu perfil no Instagram, ela não conteve a emoção e chorou ao dizer sobre o estado do artista, que segue em estado gravíssimo após ter sido atropelado na madrugada do último sábado (2), no Rio de Janeiro.

"Eu vim aqui muitas vezes, tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar: não posso deixar de passar aqui pra agradecer todas as orações, apoio, energia positiva em prol do meu irmão", disse ela, em meio às lágrimas.

"Só agradeço a Deus. Ele tá aqui, ele tá vivo, podia ter sido muito pior, só tem gratidão no nosso coração. Obrigada por todas as mensagens e ele tá muito... no tempo de Deus e no tempo dele, a gente vai ter ele de volta", finalizou.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.