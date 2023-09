SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito continua internado no Rio de Janeiro após atropelamento na madrugada de sábado. A polícia investiga as circunstâncias do acidente e já foi ao quiosque mais de uma vez para buscar imagens das câmeras de segurança.

Segundo a gerência do Quiosque Dona Marta, onde Kayky estava acompanhado do apresentador Bruno de Luca, a polícia já esteve no local quatro vezes buscando as imagens das câmeras, que são do próprio quiosque.

O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca) pontuou que o ator quase foi atropelado quando estava indo para o carro ?o atropelamento ocorreu quando ele tentava voltar para o quiosque. As imagens mostram que o primeiro carro teria conseguido frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez.

Um dos funcionários do quiosque, que trabalhava na noite do acidente, explicou o que aconteceu. Em conversa com o Encontro (Globo), o homem, que preferiu não gravar entrevista ou se identificar, disse que estava atendendo Kayky e Bruno e, na hora que o ator atravessou a rua, entrou no quiosque para buscar a maquininha de cartão para receber o pagamento.

Segundo ele, quando voltou para a área externa, o atropelamento já havia ocorrido. Isso significa que, provavelmente, os dois já estavam indo embora quando o atropelamento ocorreu, já que o rapaz estava pegando a máquina de cartão para que Bruno efetuasse o pagamento.

O QUE ACONTECEU?

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em seu carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or. Segundo o último boletim, divulgado nesta segunda-feira (4), ele segue intubado e sedado, na UTI.