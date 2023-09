SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da série "Xuxa, o Documentário" não significa que a vida da "rainha dos baixinhos" deixará de ser contada em outras produções. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo que disponibilizou a primeira produção, trabalha em outra série.

Desta vez, ela se chama "Rainha" e vai focar no auge da carreira da apresentadora, no começo dos anos 1980 aos anos 2000. A produção vai avançar até a época em que ela lançou o DVD "Xuxa só para baixinhos" e o rompimento com Marlene Mattos, ex-empresária, ponto já abordado no documentário.

Segundo o jornal o Globo, a previsão são de oito episódios, em que também vão ser retratados os relacionamentos mais famosos de Xuxa: com Ayrton Senna, Pelé e Luciano Szafir.

Nos capítulos, que tem direção de Daniela de Carlo, momentos memoráveis na carreira da ex-modelo vão ser narrados, como o anúncio da gravidez no programa Domingão do Faustão.