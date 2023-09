SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segundo informações do jornal The Guardian, um leilão com objetos que pertenceram aos Beatles está para acontecer. As expectativas é que as arrecadações cheguem a US$ 8 milhões, cerca de R$ 40 milhões.

Entre os leiloados estarão vários objetos curiosos que fizeram parte da vida dos integrantes do grupo: um material que John Lennon e Yoko Ono usaram num protesto pela paz em 1969; um pedaço da parede móvel, usada no cenário do programa do apresentador americano Ed Sullivan, em 1964, assinada pelos músicos; e um card com a foto do grupo, com assinatura de John Lennon, dada a uma fã na saída desta gravação.

Há também outros lotes com contratos, roupas e discos. O leilão será conduzido de forma online pelo Gotta Have Rock and Roll, de Nova York, em 22 de setembro.

Também está entre os objetos um cartão com referência nazista que foi dado pelo guitarrista George Harrison para o zelador de sua propriedade no Havaí. Assinado como "Adolf Schinkengruber" e com um desenho do ditador nazista, esse é um indício para a teoria de que ele era, ao menos, interessado pelo universo de Hitler. Essa especulação já havia sido abordada em uma biografia do grupo, publicada em 1989.