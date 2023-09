SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito vai permanecer sedado e em ventilação mecânica nas próximas 48 horas, informa novo boletim médico, divulgado pela mãe do ator nas redes sociais.

A decisão é tomada após a conclusão de cirurgias para fixar uma fratura na pelve e no membro superior direito. As duas operações foram realizadas com sucesso.

O artista, de 34 anos, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo, a UTI, do Hospital Copa D'or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na madrugada de sábado, Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. O caso foi encaminhado para 16ª DP, e a Polícia Civil ainda tenta esclarecer as circunstâncias do atropelamento.