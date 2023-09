SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sidney Sampaio ressurgiu completamente renovado e foi flagrado na cafeteria de um shopping no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (5). De óculos escuros e roupas pretas, o artista de 43 anos tomou um suco e sorriu ao perceber que era fotografado, em uma loja no Barra Shopping.

Os cliques são divulgados exatamente um mês o ator ter caído do quinto andar de um hotel em Copacabana, Rio de Janeiro. Sampaio sofreu duas fraturas, e não precisou de cirurgias para estabilizar o quadro.

"Não me lembro exatamente o motivo pelo qual eu acabei me jogando, mas acho que tem relação a algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento", revelou ele, em entrevista ao Domingo Espetacular, na mesma semana do incidente. "Alguma coisa que estava me fazendo mal ou me perseguindo."