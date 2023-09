SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Rolling Stones anunciaram, nesta quarta-feira (6), que seu novo álbum de estúdio "Hackney Diamonds" será lançado no dia 20 de outubro. A banda também divulgou o single "Angry", que faz parte do novo álbum.

A data de lançamento foi anunciada durante uma apresentação ao vivo no Hackney Empire de Londres, mediada pelo apresentador americano Jimmy Fallon.

"Desde a década de 1960, essa banda vendeu 250 milhões de álbuns, deixando uma marca na história da música e na cultura pop", disse Fallon ao anunciar a entrada no palco de Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood.

O álbum é o primeiro da banda desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021, e o primeiro de estúdio com faixas inéditas desde "A Bigger Bang", de 2005. Em 2016, os Stones gravaram "Blue & Lonesome", um disco de covers com hits do blues.