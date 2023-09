ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai promover em outubro um evento aberto ao público para discutir as narrativas negras no audiovisual brasileiro.

Uma evolução de um evento interno da emissora, o Festival Globo Negritudes espera receber cerca de 3 mil pessoas na Cinemateca de São Paulo para aprofundar o debate do negro na área artística.

O evento vai abrir a agenda do mês da consciência negra na Globo. Nomes como Lázaro Ramos, Paulo Lins, Rita Batista, Taís Araújo, Tiago Rogero, Larissa Luz, Kenya Sade, Ad Júnior, Clayton Nascimento e Elisio Lopes já estão confirmados.

As inscrições já estão abertas no somosglobo.com/negritudes, mas as vagas são limitadas ao limite de capacidade.

O evento é uma evolução do Negritudes 2022, que foi realizado apenas para os funcionários da Globo no ano passado.

Agora, a Globo deseja abrir as portas e convida o público a participar do debate e se inspirar com iniciativas que estão movimentando o audiovisual. A emissora já conseguiu patrocínio da marca de cosméticos Nivea para o evento.

Na pauta, estarão assuntos como processo criativo, ancestralidade e afrofuturismo, música preta e desenvolvimento de talentos. O aumento da representatividade de atores negros no cinema e na TV também será discutida pelo público e pelos artistas.

Ao todo, serão mais de dez mesas de discussão em três palcos simultâneos. Apresentações artísticas, como pocket shows, stand ups, mostra de documentários e premiere de filmes com a temática, também estão previstas para acontecerem.