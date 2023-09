ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A jornalista Elaine Bast, que trabalhou na Globo por mais de duas décadas, deixou a CNN Brasil nesta quarta-feira (6). A empresa e a jornalista chegaram a um acordo para encerrar o contrato. Ela ficou apenas cinco meses na TV por assinatura.

Em seu lugar, o canal de notícias contratou a jornalista Débora Oliveira, ex-Band e SBT, que era analista de economia do canal BM&C News.

À reportagem, Elaine explicou que a mudança foi acordada entre as partes. "Foi acordado. Eu não me adaptei ao horário, tinha que entrar as 4 da manhã. Acordar 2h30. E não havia perspectiva de mudança tão cedo. Não consigo trabalhar de madrugada", afirmou Elaine. Elaine era comentarista do CNN Mercado desde abril.

Débora Oliveira assume os quadros CNN Novo Dia Economia e o Live CNN Economia, analisando os assuntos mais quentes sobre micro e macroeconomia, além das últimas notícias do mercado financeiro.

A estreia acontece na próxima segunda-feira (11), durante o CNN Novo Dia, sob comando da apresentadora Carol Nogueira.

Veja o comunicado interno completo da CNN Brasil:

Time CNN Brasil,

Débora Oliveira é a nova analista de economia da CNN Brasil. Mais um investimento em nosso jornalismo, em linha com a nossa nova estratégia de conteúdo - fortalecer nosso DNA hard news, com mais espaço para as coberturas política e econômica com análises qualificadas e informações exclusivas.

A jornalista, que era apresentadora e editora da BM&C News TV, voltada à cobertura jornalística dos mercados econômico e financeiro, assume os quadros ?CNN Novo Dia Economia? e o ?Live CNN Economia?, analisando os assuntos mais quentes sobre micro e macroeconomia, além das últimas notícias do mercado financeiro.

A estreia acontece na próxima segunda-feira, 11, durante o CNN Novo Dia, sob comando da apresentadora Carol Nogueira. Com vasta experiência em transmissões ao vivo, Débora também atuou em algumas das principais emissoras do País, como SBT e Band.

A analista de economia Elaine Bast deixa a CNN Brasil. Agradecemos à Elaine por toda sua contribuição até aqui e desejamos sucesso em seus próximos desafios profissionais