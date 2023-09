SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Kourtney Kardashian, 44, compartilhou detalhes sobre uma emergência vivida durante sua atual gravidez ao lado do marido, Travis Barker, 47. Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (6), Kourtney agradeceu aos médicos e ao apoio fundamental de seu marido e de sua mãe, Kris Jenner.

" Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido, que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha. E à minha mãe, obrigada por segurar minha mão durante isso", começou Kourtney, em seu comunicado nas redes sociais.

A mãe de Mason, Penelope e Reign, frutos de seu relacionamento anterior com Scott Disick, também refletiu sobre suas gestações anteriores, que foram mais tranquilas.

"Não estava preparada para o medo de me apressar para uma cirurgia fetal urgente", diz ela, em outro trecho. "Não creio que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a compreender esse sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar pelos seus bebês durante a gravidez. Louvado seja Deus. Sair do hospital com meu filho na barriga e seguro foi a mais verdadeira bênção", concluiu ela.