SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - De volta à ativa depois do primeiro fim de semana, o The Town retorna nesta quinta-feira (7) com uma atração de peso. A banda americana Maroon 5 fecha a noite do festival com uma apresentação que promete levar todos os hits que fizeram a carreira do grupo.

O time liderado pelo vocalista Adam Levine encerra a programação no palco Skyline à partir das 23h. A expectativa é que peguem o público animado pelos shows de Ludmilla, às 16h05; Joss Stone, que substitui Liam Payne no palco às 18h15; e a banda The Chainsmokers, que sobe ao The Town às 20h25.

Outra grande atração do dia é o cantor Ne-Yo, que fecha o dia no palco The One às 21h45. Ele lidera uma agenda plural no local, que abre com a brasileira Maria Rita às 15h e, depois, a beninense Angélique Kidjo às 17h10 e o jamaicano Masego às 19h20.

Ivan Lins e Stanley Jordan também tocam na quinta do festival, recheando a programação do Palco São Paulo Square.

Shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitido as apresentações do Skyline e do The One a partir das 14h25 no dia 2 e das 14h45 nos demais. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.

Veja a programação completa:

Palco Skyline

16h05 - Ludmilla

18h15 - Joss Stone

20h25 - The Chainsmokers

23h - Maroon 5

Palco The One

15h - Maria Rita

17h10 - Angélique Kidjo

19h20 - Masego

21h45 - Ne-Yo

Palco Factory

16h - Hodari

18h - Larissa Luz

20h - Afrocidade

22h - Marvvila

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

18h30 - Ivan Lins

20h30 - Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 - Afterclapp X Shigara X Xaxim

16h35 - L_cio Plants Live

18h05 - Natasha Diggs Live

19h50 - Kerri Chandler

21h25 -- Shermanology

23h30 - Gop Tun Vs 28room + Diogo Strauzs Live