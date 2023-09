ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Criador do programa Balanço Geral, que virou uma franquia de sucesso na programação da Record nos anos 2000, o apresentador Raimundo Varela morreu na manhã desta quinta-feira (7) em Salvador (BA), aos 75 anos. A emissora de Edir Macedo confirmou a informação à reportagem.

O velório do comunicador acontecerá no Cemitério Jardim da Saudade, a partir das 13h, seguido de cremação, às 16h. O seu filho, o radialista Gel Varela, afirmou na Rádio Sociedade da Bahia que Varela passou a ter problemas de saúde desde o início da pandemia de Covid-19. O comunicador estava internado em uma clínica do bairro de Nazaré desde o final de agosto.

Raimundo Varela Freire Júnior nasceu em Itabuna, no interior da Bahia, em 30 de novembro de 1947. Antes de trabalhar com comunicação, Varela teve diversas profissões. Foi peão de uma fábrica de cimento, ex-jogador de futebol e chegou a ser diretor de um clube social. Neste local, o apresentador deu os primeiros passos de uma carreira de sucesso.

Começou na TV Itapoan, então afiliada do SBT em Salvador, como jurado no programa de entretenimento, onde ganhou status fixo. Empolgado com o talento do jovem jurado, o diretor de programação da época quis garantir a revelação na tela, convidando-o para ser comentarista de um programa esportivo: o Papo de Bola.

Em seguida, ao lado do jornalista local Fernando José, se tornou âncora do programa Telesporte. O sucesso foi tanto, que eles ganharam outro programa: uma versão local do programa O Povo na TV, em 1981, que já fazia sucesso na programação do SBT nacionalmente.

Mas o apresentador sentiu a necessidade de iniciar outro projeto, ainda mais próximo da população. Passou a apresentar o Balanço Geral, ainda em 1981. O programa vira um grande sucesso e líder de audiência na Bahia. Na TV, uma de suas características é bater na mesa para chamar a atenção das autoridades.

Em 1990, Varela saiu da TV Itapoan após desentendimentos com a direção da emissora, e foi para a Band Bahia, onde apresentou o programa Jogo Aberto. Em 1997, Varela retorna à TV Itapoan após a TV ser comprada pela Record, e assume de novo o Balanço Geral.

A atração vira uma pedra no sapato da Globo no ibope. Por causa do sucesso, a Record estreia outras versões da atração no horário do meio-dia em todo o Brasil a partir de 2004. Por causa da popularidade, Varela chegou a ser pré-candidato a prefeito de Salvador algumas vezes, mas desistiu em todas elas.

Em 2006, depois de ficar internado no Hospital Aliança, em Salvador, Raimundo Varela foi transferido para o Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, onde foi submetido a um transplante de fígado e rim. Seu transplante vira um exemplo e aumenta a doação de órgãos na Bahia por causa da comoção estadual.

Desde 2020, deixou de apresentar o Balanço Geral nas manhãs da Record em Salvador, e virou apenas um comentarista do programa, dando suas opiniões sobre o mundo em um quadro fixo, diretamente de sua casa.