SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na segunda semana de The Town, a programação tem Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone e Maroon 5 como suas principais atrações. Mas não é só isso. O festival pensou muito em quem quer se divertir para além dos palcos.

O irmão paulista do Rock In Rio oferece outros atrativos que prometem agradar o público enquanto espera os grandes shows. As opções são inúmeras, das mais tranquilas, como o "The Town - O Musical", às mais radicais, como a montanha-russa.

*

ATRAÇÕES RADICAIS

Uma das atrações é uma roda-gigante localizada em um ponto estratégico do Autódromo. O brinquedo oferece uma visão de todos os palcos e atrações do festival. Para quem curte mais adrenalina, os organizadores reservaram uma tirolesa que oferece ao público a chance de cruzar o palco Skyline de uma ponta à outra. Outras possibilidades são as duas montanhas-russas. Uma tem loopings e curvas acentuadas, enquanto a outra é menos radical. Para entrar na fila de espera, o público deve se dirigir ao brinquedo desejado e fazer o agendamento por meio do aplicativo oficial do The Town.

MARKET SQUARE

A Market Square é o espaço dedicado àqueles que querem aproveitar o festival, mas não abrem mão de uma experiência mais sofisticada de gastronomia. Inspirado no Mercado Municipal de São Paulo, o local é totalmente coberto e climatizado. Lá, o público encontra mesas e quiosques de alimentação e bebidas. O cardápio é assinado pela 7 Gastronomia, em parceria com Alex Atala e Sapore.

OBRA IMERSIVA DE REFIK ANADOL

No The Town, o público tem a oportunidade de apreciar, pela primeira vez no Brasil, uma obra do artista turco-americano Refik Anadol. Ele ganhou maior notoriedade após expor "Unsupervised", seu trabalho imersivo, no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Além das obras do artista, o espaço do banco Itaú, recriará uma atmosfera semelhante à Times Square.

ROTA 85

Como num túnel do tempo, o espaço faz uma homenagem ao Rock in Rio ?mais precisamente ao ano de seu nascimento, 1985. A cenografia lúdica é inspirada na Route 66, estrada que cruza oito estados americanos, e conta com diversos pontos de entretenimento e fotos. Entre eles, a capela que vai promover casamentos durante os dias d . Além disso, um espaço "instagramável para fotos" com um tênis gigante cheio de lama (um clássico de festivais).

"THE TOWN - O MUSICAL"

A história de um jovem rapaz do interior do Brasil com o sonho de ser um músico famoso é o que move "The Town - O Musical", espetáculo que ocupará o domo de 50 metros instalado dentro da Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos. O espaço tem capacidade para 1.500 pessoas e realiza quatro apresentações por dia. As sessões de 35 minutos acontecem às 14h30, 17h35, 19h20 e 20h50.