SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio ao tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil desabafou sobre turbulências enfrentadas com sua saúde mental.

A cantora disse no Instagram sofrer dos sintomas relacionados à ansiedade, como palpitação, aperto no peito, vontade de chorar e uma tendência a "ficar se culpando por tudo".

"Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo", diz o post compartilhado pela artista.

Preta Gil está internada desde 16 de agosto, quando foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor. Na ocasião, os médicos realizaram uma histerectomia total abdominal, que é a retirada do útero por meio de uma incisão no abdômen.

Nesse período de luta contra o câncer, revelado por Preta Gil em março, a artista precisou lidar publicamente com o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, após ser traída pelo influenciador fitness.

Godoy se envolveu amorosamente com Ingrid Lima, ex-stylist da cantora. Recemente, Preta refletiu sobre a traição e disse que os dois "foram cruéis, frios, maquiavélicos e sujos" com ela.