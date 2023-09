SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de transporte urbano 99 App anunciou o desbloqueio do motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito no último final de semana.

Coelho estava impedido de utilizar o aplicativo para trabalhar desde o acidente. A empresa emitiu uma nota pública nas redes sociais, nesta quinta-feira (7), e explicou que o bloqueio era uma medida temporária.

"Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido", publicou a 99 App. As investigações apontam que o caso se trata de um acidente --o exame do motorista informou que não houve ingestão de bebida alcoólica e a passageira que estava no carro disse que Coelho não dirigia em alta velocidade, segundo informações do GShow.

Coelho publicou um vídeo em suas redes sociais, em que pediu orações pela recuperação de Kayky e disse estar passando por dias difíceis. Seu carro, único meio de trabalho, segue danificado. "Comprei o carro para trabalhar e se pagar. Nem sei o que fazer", disse.