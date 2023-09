SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esfriou no The Town. O sol quente que cobria o festival no início da tarde desta quinta-feira (7) deu lugar a um vento gelado.

O céu ficou nublado e uma fina garoa despencou pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o evento ocorre até domingo (10). Há pessoas vestidas com blusas de gola rolê, moletons e grossas jaquetas. São looks diferentes do último domingo, 3, quando o tempo estava quente e as pessoas usaram regatas e shorts curtos.

A iminência de chuva forte assustou alguns poucos que vestiram capas de plástico. Um temporal assolou o Autódromo no sábado, dia 2, quando o público assistiu encharcado aos shows de Racionais MCs, Demi Lovato e Post Malone.

No dia, o campo do festival ficou enlameado e repleto de poças d'água. Sistemas de estabelecimentos também pararam de funcionar por causa da chuva. Nesta quinta, assim como nos dias anteriores, o Autódromo ficou apinhado.

Ainda que alguns shows, como o de Angelique Kidjo, no palco The One, tenham ficado vazios, com poucas centenas de testemunhas, não foi por falta de gente no The Town. A lotação apareceu nas filas, especialmente nos ambulantes vendendo cerveja, nos banheiros femininos, e na difícil circulação entre os espaços do festival.

Muita gente também preferiu se distrair nas atrações de parque de diversão e stands de marcas do que ver música ao vivo.