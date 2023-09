SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua apresentação no terceiro dia de The Town, nesta quinta (7), a cantora Ludmilla voltou atrás em uma das falas que fez no palco. Ao falar sobre o navio Numanice, ela sugeriu, em tom de brincadeira, que os fãs pedissem dinheiro a agiotas "para ir pagando daqui até lá". Depois, ainda no palco, Ludmilla corrigiu: "Sobre o Numanice, já sei. Um lugar melhor para vocês pegarem dinheiro é no Itaú, tá?"

O banco Itaú é um dos patrocinadores do festival e também tem parceria comercial com a cantora. Na internet, fãs sugeriram que ela teria levado um "puxão de orelha" através do ponto eletrônico e precisado corrigir sua fala.

Ao F5, Pedro Smith, gerente de redes sociais e conteúdo do Itaú Unibanco, afirma que a ação de Ludmilla foi espontânea, não planejada. "A gente tem uma relação com nossos parceiros que é muito orgânica. Não chegamos a alinhar necessariamente que ela precisava falar em cima do palco, até porque a gente dá esse espaço para o artista. É uma opção dela falar ou não. E ela fez da maneira mais reverente, como ela é, de comentar sobre o Numanice, de que o banco poderia ser uma opção para as pessoas conseguirem ingresso."

Questionado se houve uma "bronca" por parte do Itaú no ponto de comunicação com Ludmilla durante o show, Smith nega. "Não, a gente realmente tem zero interferência na parte artística. O show foi pensado por ela, e a Lud é uma artista muito criativa. Ela falou da maneira dela, o que eu acho que é muito importante também. Tudo que ela falou ali no palco ajuda as pessoas. No final, ela conseguiu corrigir e conscientizou as pessoas, falou ali no final 'procura o banco, se você quiser comprar o ingresso'".