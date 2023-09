SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser um dos assuntos mais comentados na internet brasileira nesta semana, a influenciadora e youtuber Dora Figueiredo esteve nesta quinta-feira (7) no The Town para ver o show de Ludmilla, de quem se diz "superfã". Em entrevista ao F5, ela comenta as discussões que surgiram nas redes sociais após relatar ter tido que devolver o apartamento alugado que reformou durante a pandemia.

Dora mudou por completo um imóvel de 35m², como conta em uma sequência de vídeos publicados em suas redes sociais, e precisou devolvê-lo ao proprietário após o preço do aluguel aumentar muito. "Definitivamente a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu tive na minha vida", diz ela em um trecho de um dos vídeos.

Ao F5, a youtuber conta que já está em outro apartamento, também alugado, e está feliz. "Provavelmente vou ter que me mudar de novo, mas viver de aluguel é assim mesmo", revela. "Nunca tive o meu apartamento próprio. Irei ter, um dia."

Dora confirma que ter um imóvel é seu sonho. "Todo mundo sonha em ter aquele lugar em que você não vai sair se o aluguel aumentar. Quem sabe mais para frente eu não faço uma nova obra... Mas aí vai ser com meu dinheiro mesmo, não vou nem me meter com permuta", complementa.

O F5 entrou em contato com a Doma Arquitetura, escritório responsável pelo projeto do apartamento de Dora, e não obteve resposta até a noite desta quinta-feira (7).