SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de setembro da revista Vogue britânica gerou polêmica. A última sob comando do diretor Edward Enninful, a publicação recebeu críticas nas redes sociais e de jornalistas especializados por retocar, com excesso de photoshop, ícones da moda que já passaram dos 50 anos, segundo informações da Band.

A capa da revista reuniu as modelos consagradas Linda Evangelista, de 58 anos, Cindy Crawford, 57, Naomi Campbell, 53, e Christy Turlington, 54. Elas participam do documentário "The Super Models", da Apple TV+, que fará um retrato do meio da moda do final da década de 1980 e meados de 1990.

Em entrevista à Vogue, as modelos contaram suas experiências na indústria da moda ao longo dos últimos 30 anos, enquanto as fotos foram tiradas pelo fotografo brasileiro Rafael Pavarotti.

"Somos mulheres - éramos mulheres na época, mas éramos mulheres jovens. Agora somos totalmente mulheres em nosso poder, em nossos corpos, sem ir a lugar nenhum, e talvez voltemos em 30 ou 40 anos novamente", disse Christy Turlington.

O excesso de edição nas fotos das modelos não combinou com o conteúdo da entrevista, e a capa foi chamada de "delírio" no jornal espanhol El País. "Tóxica", "desanimadora", "lamentável" e "grotesca" foram outras definições usadas por internautas para descrever o uso do photoshop na publicação.