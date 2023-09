SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caetano Veloso, 81, opinou se a música "Chico", que Luísa Sonza, 25, fez como forma de declaração para o namorado, o influenciador Chico Moedas, 27, se enquadra dentro do estilo musical da bossa nova.

A discussão teve início após os fãs da cantora repercutirem nas redes sociais que com "Chico", faixa presente no álbum "Escândalo Íntimo", Sonza foi a primeira artista brasileira a colocar uma música de bossa nova no topo das músicas mais reproduzidas no Spotify.

No Instagram, Caetano Veloso, ícone da música popular brasileira, concordou que a canção tem uma melodia que lembra a bossa nova, mas destacou que "depende" também da intenção do artista.

"O violão base está tocando bossa nova, me parece. Mas é que MPB é música popular brasileira... meio que cobre tudo. São coisas muito diferentes. Depende mais de quem faz e qual o lugar que as pessoas veem aquele artista", declarou o cantor.

Luísa Sonza e Chico Moeda assumiram namoro publicamente em julho. O influenciador ganhou uma homenagem da cantora no álbum "Escândalo Íntimo". A artista performou a canção ao vivo durante apresentação no The Town, no último domingo (3), e ficou emocionado.