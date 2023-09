SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu show no The Town, nesta quinta-feira (7), o cantor Ne-Yo chamou a estudante de tecnologia da informação, Sheila de Oliveira, para dançar no palco.

A jovem de 23 anos é fã do americano desde a infância. Ne-Yo fez sucesso nos anos 2000, com hits de R&B como "Miss Independent" e "So Sick", apresentadas no The Town.

Oliveira foi chamada ao palco e não pensou duas vezes, segundo contou ao G1. "O segurança passou e disse que estava escolhendo três meninas. Estava tocando 'She Knows'. Não falaram nada de como seria", disse.

Quando começou a dançar enquanto Ne-Yo cantava, Oliveira foi ovacionada pelo público e o próprio cantor ficou surpreendido pelos movimentos da estudante. "Eu não fiquei nervosa, fiquei tranquila e considerei que ele fosse meu amigo. A dança foi freestyle e vou só aproveitar e improvisar" contou ao G1.