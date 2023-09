CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (9), os representantes dos municípios de Barretos, Therezinha Marques, 22, e Cristais Paulista, João Guilherme Peres, 23, foram coroados, respectivamente, com os títulos de Miss e Mister São Paulo CNB 2023.

A partir de agora ela, que é modelo e estudante de Jornalismo, e ele, que trabalha como assessor de investimentos, assumem a missão de se preparar para defender o estado e fazer bonito em seus respectivos concursos nacionais, agendados para 2024.

O concurso aconteceu em Campinas, a 99 km da capital paulista, e contou com 16 misses e 14 misters. Na ocasião, se despediram do posto a dentista Letícia Oliveira, 25, e o nadador olímpico Henrique Martins, 31, que além de ser o atual Mister Brasil, conseguiu o feito de garantir a vice-liderança para o país na final do mundial Mister Supranational 2023, em julho.

Do lado feminino, em segundo lugar ficou a Miss Ribeirão Preto, Maria Eduarda Zordão, 22, que ganhou a chance de competir por SP no Miss Grand Brasil 2024. Por sua vez, a Miss Taubaté, Mariana Bemfica, 27, que ficou em terceiro, vai concorrer no Miss Supranational Brasil 2024.

No masculino, os misters Hortolândia, Yanko Leocadio, 28 (segundo lugar), e Leme, Ricardo Coelho, 32 (terceiro), vão ter a chance de também competir no Mister Brasil CNB 2024. Respectivamente, eles vão vestir as faixas regionais de Mister Centro-Sul Paulista e Mister Noroeste Paulista 2024.

Entraram ainda no Top 6 as misses Sumaré, Luna Graciela, 24 (quarto lugar), Bertioga, Carolinny Correa, 21 (quinto lugar), e São Paulo Capital, Nikole Loiola, 22 (sexto). Pelo lado dos misters, foram finalistas os representantes de São Paulo Capital, David Barbosa, 29 (quarto lugar), Franca, Augusto Matias, 30 (quinto), e Pirassununga, Ramon Aramys, 21 (sexto).

Com o slogan de "Diamond Selection", a disputa começou na quarta (6) com a promessa de entregar bastante glamour e brilho aos fãs. Segundo a organização, o conceito da proposta é o de "encontrar diamantes que possam ser lapidados durante as suas carreiras para que sejam bem-sucedidos".

"Montamos uma infraestrutura muito bacana de evento, feita com muito cuidado e atenção aos detalhes, para entregar o máximo que podemos aos fãs e aos candidatos", explica André Cruz, coordenador do estadual.

Ao longo do confinamento no hotel no Vitória, próximo à região central da cidade, os jovens paulistas passaram por uma série de etapas preliminares, valendo pontos classificatórios. Entre elas estavam os tradicionais desfiles em trajes de banho e gala, uma entrevista preliminar com júri técnico, além da apresentação de um projeto social de impacto.

Com apoio da Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, o evento trabalhou com o objetivo de "promover ações sociais positivas para a comunidade". "O importante é que os candidatos, além de possuírem uma beleza plástica, também sejam referências de uma juventude ativa, e que seus gestos incentivem atividades esportivas, culturais e sociais", reforça André.