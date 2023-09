SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O terremoto de magnitude 6.8 que atingiu o Marrocos deixou mais de mil mortos e forçou a interrupção da apresentação da cantora libanesa Najwa Karam, em Agadir, no Festival Timitar, na noite desta sexta-feira (8).

Com 14 milhões de seguidores no Instagram, ela era uma das principais atrações do festival de música. Após o sismo, ela subiu novamente no palco para pedir desculpas e se despedir do público presente:

"Gostaria de dizer uma palavra do meu coração. Estava vindo para apresentar a felicidade que alcançaria todos os seus corações no meu segundo país natal, Marrocos, com todo o meu amor para vocês", introduziu a cantora.

Mesmo com o terremoto, o público a aguardava. "Pelas circunstâncias que acabaram de acontecer, peço desculpas, [mas] nós recebemos instruções e, para preservar toda a nossa segurança, devemos interromper o show", falou Najwa, conforme o site Al Bawaba.

Poucas horas depois, o Festival Timitar anunciou em suas redes sociais seu cancelamento definitivo.

"Devido às infelizes circunstâncias que o nosso país passou recentemente, a Associação do Festival Timitar decidiu cancelar o programa previsto para a noite do dia 8 de setembro nos palcos da Praça Al Amal e do Teatro de Verdure. Além disso, a Associação do Festival Timitar também anuncia o cancelamento do programa previsto para a noite de sábado", afirmaram em nota.

Solidariedade à nação marroquina. Nesta manhã, Najwa publicou um vídeo em seu Instagram dizendo que "estava muito triste com o ocorrido e que sentia muito". Ela deixou condolências à família real marroquina, às vítimas da tragédia e ao povo de Marrocos.