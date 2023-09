RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta conta as horas para a apresentação que irá fazer no VMA (MTV Video Music Awards) e neste sábado (9), ela mostrou os bastidores do ensaio em uma publicação no story do Instagram.

No vídeo rápido, a cantora vira a câmera e mostra a equipe conversando com a produção. "VMA está chegando !", escreveu na legenda da postagem. O evento acontece na próxima terça-feira (12) no Prudential Center, em New Jersey, nos Estados Unidos. A artista anunciou uma parceria com o grupo TXT, Tomorrow X Together, e cantará alguns trechos em coreano.

Aliás, a funkeira brasileira está em alta nos grandes eventos americanos. Ela aumentou as expectativas de seus fãs nesta sexta-feira (08) ao compartilhar uma carta que recebeu da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).

"Oi, Anitta! Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL! Mantenha confidencial! Sua música 'Favela Love Story' está na página 8, cena 18, linha 23 e é boa! Não conseguimos tirar o 'Funk Generation' do repeat! Esperamos que você traga o Brasil para o jogo", escreveram no bilhete.

A cantora não fez nenhum comentário, mas os seus seguidores trataram de especular sobre um possível show na final da NFL, em fevereiro de 2024. "Ser fã da Anitta é isso, vencer quando menos espera", comentou uma fã. "Gente? Ela está internacional mesmo", admirou outra internauta e a terceira completou "Maravilhosa!".