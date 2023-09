SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clayton Nascimento está no ar em "Fuzuê" como o noveleiro e ator Caíto. No The Town neste sábado (9), ele contou à reportagem como é ser reconhecido pela primeira vez pelo público.

"As pessoas estão me parando e dizendo: ?é o Caíto, é o Clayton!? e isso é muito bonito", disse ele, que não costuma ter essa experiência no dia a dia. "Fazendo novela, a gente não tem muito a possibilidade de encontrar o público. Em lugares com muita gente, podemos ver o impacto da novela sobre a população. Uma delícia", completou.

Depois de fazer sucesso no teatro com o monólogo "Macacos", é agora, como ator "global" que ele realmente sente o "preço da fama": "Adoro ter o acolhimento do público. O povo brasileiro é muito acolhedor", explicou.