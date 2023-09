SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Lancellotti está prestes a mostrar um novo lado seu no filme "O Lado Bom de Ser Traída" (Netflix), que teve pôster picante divulgado na última semana.

Neste sábado (9), no The Town, ela falou à reportagem o que descobriu com o papel, que deve ser uma "virada" na sua carreira.

No longa, sua personagem, Babi, descobre uma traição do noivo às vésperas do casamento e decide embarcar em uma relação com outro homem (Leonardo Lima). "A traição teve um lado bom para ela. Ela precisava se livrar desse cara", disse.

Giovanna conta que ela também já passou por uma traição e descobriu que existe um lado bom em ser traída: "Já aconteceu de eu ter sido traída e aquilo trazer consequências. Depois do filme, eu acho que existe o lado bom", reforça.

A atriz diz que o papel sensual, o primeiro de sua carreira, vai mostrar um novo lado seu: "Eu já tinha feito Gabriela, mas é outro teor, outra pegada. Agora eu estou fazendo 30 anos e o papel vai ser uma virada na minha carreira, muito diferente do que estou acostumada a fazer", disse ela.