SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bárbara Borges e Iran Malfitano aproveitaram o sábado (9) do The Town juntos e, segundo eles mesmos, muito felizes. À reportagem, disseram estar animados para assistir à próxima edição de A Fazenda, reality do qual participaram. "Rola uma curiosidade", explica Malfitano.

O ator diz que antes de participar era apenas um espectador. "Depois da nossa [edição], a gente já vai entender o mecanismo do jogo de uma forma diferente. Agora, vamos conseguir enxergar o jogo de um outro ponto de vista", relata.

"A gente está na expectativa de saber qual é a próxima história", complementa Bárbara. "Como espectadora, antes eu questionava: 'estão brigando por causa disso?'. Hoje, eu sei que 'por causa disso' é sim motivo para confusão", brinca a atriz.

Bárbara comenta ainda um suposto desentendimento com Xuxa e nega ter defendido Marlene Mattos. "Infelizmente, houve uma deturpação muito grande. Tiraram uma fala minha de contexto", diz. "Mas está tudo bem. É minha história. Tenho profunda gratidão pela Xuxa e pela Marlene. Agora, a história de cada um é a história de cada um."