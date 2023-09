SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os músicos Lucas Silveira, da banda Fresno, e Karen Jonz, que também é skatista, aproveitaram o The Town para tirar uma noite "off" sem a filha Sky, de 7 anos. "Temos o costume de levar ela para todos os lugares, mas às vezes a gente gosta também de sair só nós dois para poder ficar um pouco mais à vontade", diz Jonz.

Ela reforça que isso só é possível graças à sua rede de apoio. "Assim, os pais podem ter um tempinho."

Lucas e Karen, além de dividirem o cuidado da filha, trabalham juntos. Se amor e trabalho dão certo? Para os dois, sim. "Gosto das opiniões que a Karen dá sobre minhas músicas, eu ajudo ela a produzir quase tudo que ela faz. Então, acho que é um negócio que adianta de todos os lados", argumenta Silveira.

"É uma das linguagens do amor", complementa Jonz.

O casal afirma que o The Town é como uma "ida à balada" para eles. "É uma balada, mas vamos embora cedo", comenta a artista. Eles disseram não saber se ficariam até o final do show do Foo Fighters: "Não garanto. O sono bate cedo por aqui", explica o vocalista da Fresno.