SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney anunciou o seu novo cruzeiro, o Disney Treasure. Ele é o sexto navio da frota, que surge depois do Wish, e tem temática relacionada a explorações e aventuras, com espaços inéditos inspirados nos personagens e clássicos filmes do estúdio.

O navio terá sua viagem inaugural de sete noites pelo caribe oriental em 21 de dezembro de 2024, saindo do porto Canaveral, na Flórida. As reservas para membros do clube Disney Cruise Line Castaway começam em 12 de setembro, já o público geral poderá reservar a partir do dia 20. Elas custarão US$ 8.773 para duas pessoas.

O cruzeiro de sete noites pelo caribe ocidental custará a partir de US$ 3.860 e para o caribe oriental US$ 4.073.

Os viajantes de férias terão várias opções de entretenimento espalhadas pelos 15 decks do navio. Musicais como "A Bela e a Fera" serão apresentados no Sarabi, auditório inspirado em "O Rei Leão".

O Grande Salão, espaço principal do navio, é inspirado em um palácio dourado com influências da Ásia e da África, em homenagem à terra de Agrabah, do clássico "Aladdin".

Um grande tobogã, chamado Aquamouse, percorre o cruzeiro. Ele conta a história de Minnie e Mickey Mouse em busca de um tesouro em uma caverna.

As crianças também poderão passar tempo no Disney's Oceaneer Club, com espaços de jogos e interação com personagens. Tem área dedicada a "Star Wars", a Marvel, a contos de fadas, além do deck dos capitães do navio, Mickey e Minnie.

A gastronomia é uma atração à parte no cruzeiro. Restaurantes mesclam comida com entretenimento, como no Worlds of Marvel, um jantar com os heróis de "Os Vingadores", personagens da franquia de sucesso nos cinemas e nos quadrinhos.

Há também a Plaza de Coco, inspirada no filme "Viva - A Vida é uma Festa". Lá, os tripulantes degustarão comida mexicana enquanto assistem à apresentação musical com os personagens do filmes.

Outro restaurante é o 1923, batizado com o ano em que o Estúdios Walt Disney foi inaugurado. Sua decoração é clássica e remete a antiga Hollywood, e conta com esboços e de filmes de aventura da companhia, como "Tarzan".

Os adultos também podem frequentar bares no navio. O Skipper Society é inspirado na atração Jungle Cruise do parque e o Periscope Pub é inspirado no filme "20.000 Léguas Submarinas", de 1954, do Walt Disney. Para quem quer algo mais romântico, tem o The Rose, com temática de "A Bela e a Fera".

Entre as acomodações têm com e sem janela, com varanda, com decks e até suítes de dois andares. Uma das novidades é a Tomorrow Tower Suite, inspirada no Epcot, um dos parques temáticos do Walt Disney World.