SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Rinaldo Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, teve os sedativos reduzidos pela equipe médica do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, de acordo com boletim divulgado na manhã deste domingo (10).

"Neste sábado (9/9) foi iniciado processo de redução gradativa da sedação. O paciente segue sedado, sob ventilação mecânica e recebe suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O quadro clínico permanece grave", diz o texto.

Bacalhau, baterista do grupo, agradeceu as doações de sangue e falou sobre o estado de saúde do amigo em publicação nas redes sociais. "Ele é forte, está estável e estamos muito esperançosos. Obrigado a todos pelas orações, pela disposição na doação de sangue, pelas mensagens e pensamentos positivos. Com paciência ele vai se recuperar e tudo isso vai ficar para trás", escreveu o músico.

Na noite de quarta-feira (6), o artista foi submetido a uma nova cirurgia. É o segundo procedimento cirúrgico desde que ele foi baleado na cabeça, na madrugada de domingo (3), em Paraty (RJ).

"O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.

O QUE ACONTECEU:

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no domindo (3), e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

Horas depois, o artista foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

INVESTIGAÇÃO

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

"A 167ª DP (Paraty) continua em diligências para localizar e prender outros três suspeitos de envolvimento no crime", informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8), por meio de nota enviada à reportagem.