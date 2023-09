SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito paulistano, Ricardo Nunes, do MDB, e os organizadores do Rock in Rio e do The Town, Roberto Medina e sua filha Roberta Medina, trocaram figurinhas e teceram elogios à primeira edição do festival no Autódromo de Interlagos, que chega ao fim neste domingo (10).

"Vocês são chatos, mas são bons", disse o prefeito à equipe que fez o festival. "É um chato carinhoso", disse Nunes em evento realizado neste domingo para anunciar mais uma edição do The Town, marcada para setembro de 2025, no mesmo autódromo que passou por extensa reforma.

No encontro com a imprensa, que não permitiu que perguntas fossem feitas ao prefeito e aos organizadores do festival, foram apresentadas ainda as datas do Rock in Rio do ano que vem, que acontece também em setembro na capital fluminense, e anunciados os patrocinadores do novo The Town.

Tendo Bruno Mars como atração principal, este domingo marca o último dia do The Town, evento realizado pelas mesmas pessoas responsáveis pelo Rock in Rio. O festival ocupou o Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade, durante cinco dias.

Depois de vender todos os 500 mil ingressos postos à venda, sendo 100 mil por dia, o The Town gerou um impacto de R$ 1,7 bilhão na economia de São Paulo, além de subir a ocupação dos hotéis da cidade para 85%. Os números foram apresentados por Medina.

Roberto Medina, pai de Roberta Medina e criador do Rock in Rio, ainda disse que a edição de 2024 do festival carioca vai celebrar os 40 anos da marca. Ele informou as datas do evento no ano que vem ?13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro