SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia mundial do documentário sobre Lil Nas X, "Lil Nas X: Long Live Montero", no Festival Internacional de Cinema de Toronto foi adiado, neste sábado (10), devido ao risco de explosão de uma bomba.

Segundo a revista Variety, a bomba teria sido plantado para vitimar o próprio rapper, um homem negro e gay. A estreia estava agendada para às 22h quando a polícia local pediu para que todos saíssem do tapete vermelho, dado o risco de explosão.

Naquele momento, os diretores do filme Carlos López Estrada e Zac Manuel, além do editor Andrew Morrow posavam para fotos no tapete vermelho. Por causa do risco de explosão Nas X chegou 20 minutos depois do previsto.

A exibição de gala do documentário começou aproximadamente trinta minutos depois, às 22h30.