SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguranças da Linha 9-Esmeralda cantaram e dançaram uma música de Bruno Mars dentro do vagão e o vídeo tem ganhado as redes sociais. Neste domingo (10), último dia de The Town, o cantor encerra o festival.

Nas imagens, um dos agentes coloca o som de um celular para reverberar por meio de um megafone. A canção escolhida foi "Uptown Funk".

Os passageiros se empolgam, dão risada e parecem curtir a irreverência dos seguranças da ViaMobilidade, que mostram ter bom molejo na dança.

Segundo o G1, os agentes que aparecem nas imagens são Hilton Batista da Silva, que trabalha desde 2022 na concessionária, e Eduardo Cardoso dos Santos Filho, agente desde 2021.