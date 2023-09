RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, iniciou o processo de redução gradativa da sedação. A equipe médica que acompanha o músico divulgou um boletim neste domingo (10) informando sobre o procedimento e reforçou: o quadro clínico permanece grave.

O músico segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista. Mingau "segue sedado e sob ventilação mecânica. O paciente continua recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana".

O baixista foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, dia 3 de setembro, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Ele foi levado às pressas para o Hospital Hugo Miranda e de lá transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.

Segundo a equipe do hospital, a bala atravessou todo o crânico do músico. Na quarta-feira (6), Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia, desta vez para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos, que estariam envolvidos no ocorrido.