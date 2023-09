SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo frio e chuvoso não impediu que o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt chegasse ao The Town neste domingo (10) com um grande sorriso no rosto. Acompanhado da família, ele disse que sentir ciúmes das filhas é "ultrapassado" e afirmou ter grandes expectativas para a próxima edição do reality show.

Ao falar sobre a relação com as duas filhas, Laura e Valentina, Schmidt diz que quer que elas se divirtam e curtam a vida. "Aquela coisa que existia antigamente de pai ciumento, que não queria que a filha namorasse... Pelo amor de Deus, quero que se divirtam muito, que namorem muito."

Ele diz que ficaria chateado apenas se as filhas parassem de dar atenção a ele. "Ciúme? Pra quê?", questiona.

Na entrada do camarote VIP, o apresentador conversou com Fred Nicácio e falou sobre como é reencontrar ex-participantes do BBB: "Guardo um carinho enorme por eles, porque sei que participo de um momento importantíssimo da vida de todos eles."

"Quando a gente se encontra, é sempre uma alegria enorme. E eu adoro", complementou.

Schmidt disse não poder dar spoilers sobre a próxima edição do BBB, que contará com uma votação diferente, com apenas um voto por CPF. "Eu não posso falar nada", disse rindo. "Só da minha expectativa, que é enorme."

Se há alguma preparação durante os meses sem BBB? "Relaxar e esperar aquele tranco dos 100 dias", explicou, em tom de brincadeira. Ele disse que, no período entre as edições, tem outros compromissos, mas que são dias mais tranquilos do que durante as gravações do reality.

"Vou me preparar quando o elenco tiver sido escolhido. Conhecer e estudar todo mundo, e depois mergulhar e acompanhar tudo 100% do tempo", falou.