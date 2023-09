SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dias de luta, noites de glória." Gloria Groove subiu ao palco The One do The Town parafraseando o título de uma das mais famosas músicas do Charlie Brown Jr. Mais do que mostrar uma de suas inspirações, a cantora introduziu ali seu espetáculo, uma ópera-pop que vai da noite de São Paulo a hinos de divas do R&B.

Sob uma coroa estrelada, de branco, Gloria Groove abriu o show com "Sobrevivi" ?canção com evidente mensagem de amor próprio e orgulho queer. A faixa foi seguida por "A Tua Voz", em que revisitou Alicia Keys, e "Nossa Música", parceria com MC Cabelinho. A sequência formou o primeiro bloco do show, em que a cantora mostrou sua capacidade e dinamismo vocal.

Outro aspecto que a artista explorou ali e que pontuou todo o seu show foi o uso de pequenos trechos de clássicos do pop em suas próprias músicas. Com roupa dourada, Gloria entoou os sucessos "Leilão", "Greta", "A Caminhada" e "Radar", seguida por uma interpretação curta de "Wonderful", do cantor Ja Rule.

Os cortes no show, com uma duração curta própria de festival, davam dimensão da ampla gama musical de Gloria. Esse esquema foi bem acolhido pela banda da artista ?instrumental e vocais deram profundidade à substância de sua música, sons que vão de divas da disco music e do R&B às harmonias e ritmos brasileiros, de Whitney Houston a pagode.

O bloco mais funkeiro do show contou com a presença do DJ e produtor Ruxell, parceiro musical de Gloria. A escolha foi acertada, não só por entregar funk sem firulas quando necessário, caso de "Proibidona" e "Furducin", como por também resultar num bom encontro com a banda.

A faixa "Ameianoite", por exemplo, também tinha sido executada no show de Pabllo Vittar anteriormente. Parceria dela com Gloria Groove, a música teve arranjo mais potente na versão eletrônica desta última.

Um interlúdio para o sucesso "Bonequinha", em que Gloria subiu uma moto com um microfone acoplado, foi outro ponto alto nesse cruzamento de DJ e banda. Esses arranjos mistos também favoreciam a performance teatral de Gloria, encerrada com "Vermelho".

Single de seu álbum mais recente, "Lady Leste", a faixa é uma homenagem ao funk de São Paulo, especialmente gestado na zona leste da cidade. Ao final do show, Gloria mandou uma dedicatória à região, onde também cresceu, pouco antes de deixar o palco aplaudida pelo público.

Gloria Groove | The Town