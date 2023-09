SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shortinhos e regatas ultracoloridos, calças largas e jaquetas de couro, tops brilhantes e camisas transparentes, às vezes tudo coberto por uma capa de chuva. Essa confusão de roupas e estilos dominou as passarelas do The Town, festival que ocorreu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre sábado, 2, e este domingo, 10.

Com um line-up que atira para todos os lados, houve uma mistura de púbicos no evento. Na programação, havia estrelas do pop, caso de Bruno Mars e Pabllo Vittar, roqueiros como Foo Fighters e Pitty, o funk de MC Hariel e MC Don Juan, além de rappers como Post Malone e Racionais MC's.

Assim, foi difícil notar no The Town uma única tendência de moda, como costuma acontecer em outros festivais que miram num público mais específico, com um line-up menor. É o caso do último Lollapalooza, que ocorreu em março, onde dominaram os looks com muita pele à mostra.

No sábado, 9, o festival estava entupido de pessoas vestindo preto e camisetas de bandas como Iron Maiden e Nirvana, fora as centenas de peças estampadas com o Foo Fighters que encabeçaram o dia mais roqueiro do festival.

Os looks pesados, cheios de correntes e colares, nada tinham a ver com os do domingo anterior, 3, quando fazia muito calor no Autódromo. A maioria das pessoas vestia shorts, bermudas, camisas de botão abertas e regatas cavadas. Houve até quem arriscou usar sandálias nos pés, mesmo com a possibilidade de o chão ficar enlameado por causa de chuva.

O dia mais fashion foi o último domingo, 10, quando o público era formado quase só por mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Na data, se apresentaram as drag queens Gloria Groove e Pabllo Vittar, a alemã Kim Petras e o cantor Jão.

No dia, que pessoas desfilavam pelo Autódromo com croppeds brilhantes, camisetas de tule coladas no corpo, shorts de crochê e calças transparentes. Looks monocromáticos também estavam em alta, com conjuntos rosa e verde neon.

Mas o que dominou mesmo o novo megafestival foram opções comuns e confortáveis, aqueles comprados em qualquer loja de departamento. É sinal de que o público do The Town está mais preocupado em escutar música do que em posar para fotos.