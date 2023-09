SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Rinaldo Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, permanece em estado grave, de acordo com boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (11) pela equipe médica do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or.

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Desde o último sábado (9/9) vem sendo realizado processo gradativo de redução das drogas sedativas. O paciente segue sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana. O quadro clínico permanece grave", diz o texto.

Na noite de quarta-feira (6), o artista foi submetido a uma nova cirurgia. É o segundo procedimento cirúrgico desde que ele foi baleado na cabeça, na madrugada de domingo (3), em Paraty (RJ).

"O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no domingo (3), e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

Horas depois, o artista foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

"A 167ª DP (Paraty) continua em diligências para localizar e prender outros três suspeitos de envolvimento no crime", informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na sexta-feira (8).