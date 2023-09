SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Marrocos, a atriz Luciana Vendramini, 52, contou pelas redes sociais que está bem após o terremoto que já matou mais de 2.400 pessoas no país. Segundo ela, por estar na cidade de Errachidia quando aconteceram os tremores, ela não sofreu com os abalos, mas se solidariza com as vítimas.

"Demorou a chegar até nós a notícia, o sinal de internet perto do deserto do Saara oscila muito. Quando soubemos ficamos muito preocupadas e tristes com essa tragédia. Fiquei abalada por estar no mesmo país. Coração apertado por tantas pessoas que morreram nessa tragédia."

A atriz informa que deve retornar ao Brasil nesta segunda-feira (11) e que, apesar de tudo, conseguiu aproveitar o país no tempo em que permaneceu por lá.

"Os marroquinos são incríveis, educados, alguns tímidos, outros falantes, mas sempre muito atenciosos. Foi maravilhoso passar esse período com eles, quantos sorrisos pude trocar com as mulheres daqui."

O terremoto de magnitude 6,8 destruiu parte do antigo kasbah de Marrakech, a cidade antiga que é Patrimônio Mundial da Unesco.