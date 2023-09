SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recente viagem que Jojo Todynho pela Angola fez com que a empresária se apaixonasse por uma criança que conheceu em uma escola do país. A cantora afirmou que a conexão foi instantânea e que agora pretende entrar com os trâmites para adotá-la.

"Fui para Luanda com um propósito intercolegial, que foi adiado mas foi bem melhor do que imaginava. Fui convidada a participar de uma ação e me chamaram para conhecer uma maternidade e uma escola. Um dos meninos que vieram me homenagear foi o Francisco", começou ela.

A empresária contou que, pela quantidade de pequenos, não prestou muita atenção, mas que, quando ele começou a ler, sentiu uma conexão muito forte.

"Falei 'gente, esse menino é meu filho'. O olho dele brilhava, foi conexão, não tem explicação. Depois perguntei para ele 'e seu eu quiser te levar embora?', ai ele disse 'vou com você'. Agora vou fazer o contato com a família para ver como vai ficar, para ver se conseguimos fazer um processo de adoção, todos os trâmites. Vou rezar para a família aceitar para trazer ele para cá."

Ela ainda afirmou que, se tudo der certo, vai dar a oportunidade de uma vida melhor a ele e recordou a história das filhas de Glória Maria.

Ao final, Jojo se disse esperançosa com a possibilidade de se tornar mãe de Francisco. "Fiquei com a história da Glória Maria na cabeça. Vou ver uma forma, se a família autorizar eu trazer ele para cá, de eu continuar ajudando a família dele lá. Mas agora é orar, deixar as coisas acontecerem. Estou com muita esperança. Sei que ele vai se tornar um grande homem", disse ela.