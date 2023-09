SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Mars, a nova paixão dos brasileiros, demonstrou a gratidão pela recepção do público em uma publicação ao ritmo do funk.

No vídeo, ele aparece vestido em uma camisa na cor amarela, com cenas dos shows realizados no festival The Town. "Bruno, come to Brazil" (vem para o Brasil) "I came to Brazil" (eu vim para o Brasil), "Bruno in Brazil" (Bruno no Brasil), diz a letra da música.

"Foram seis longos anos mas eu finalmente vim ao Brasil. Obrigada, São Paulo, pelas duas noites incríveis. Eu amo você, atenciosamente, Bruninho", escreveu ele, citando o apelido carinhoso que recebeu dos brasileiros.

O cantor se apresentou nos dois finais de semana na cidade e chegou a cantar "Evidências" com Xororó, que estava na plateia.