SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de seu tradicional festival de sopas, a Ceagesp dá início ao festival dedicado aos peixes e frutos do mar no entreposto na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista.

Paga-se R$ 139,90 para comer à vontade de cerca de 60 itens do menu, que varia a cada semana. O evento, realizado há dez anos, segue até 23 de dezembro, de quarta a domingo.

Os camarões são servidos na mesa e podem ser provados assado, empanado na farinha panko, crocante com molho tártaro e recheado com Catupiry. A paella à marinera gigante é outro destaque do evento gastronômico.

Às quartas e sábados, são servidas ostras. Às quintas há caranguejada, às sextas, lagosta sapateira gratinada, e, aos domingos, o prato especial é o macarrão com camarão e parmesão.

Um bufê de saladas, risotos preparados na hora e pratos variados feitos com peixes são outras receitas que compõem o cardápio.

Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam para entrar no festival, e aquelas com seis a dez anos pagam metade do preço.

FESTIVAL DO PESCADO E FRUTOS DO MAR CEAGESP

Quando Até 23/12. Qua. a sex., das 18h às 23h30; sáb., das 12h às 23h30; dom., das 12h às 17h

Onde Espaço Gastronômico Ceagesp - av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Vila Leopoldina, região oeste

Preço R$ 139,90

Link https://festivaisceagesp.com.br/