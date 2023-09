SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, manterá o legado de seu pai na comunicação. Nesta segunda-feira (11), João publicou um vídeo em que aparece assinando um contrato de trabalho com a Bandeirantes e falando sobre seu novo programa na emissora, o "Programa do João".

"O Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase, de muito trabalho e um pouco de alegria pra vocês", promete ele, dizendo que a atração será exibida aos sábados, das 20h30 às 22h.

De acordo com informações do site Hugo Gloss, o programa será direcionado ao público jovem, mostrando a versatilidade e adaptação do apresentador às demandas contemporâneas da televisão.

"Acho muito bacana poder dar sequência a essa carreira maravilhosa dele, claro que do meu jeito e sem cobrança nenhuma, porque a gente sempre vai admirar ele, eu vou ser um eterno fã", acrescentou o jovem apresentador.

João era um dos apresentadores do Faustão na Band, que marcou a despedida do comunicador na emissora. Conforme informações obtidas pela reportagem, a atração deve estrear no dia 21 de outubro.